Российская балерина Анастасия Волочкова назвала пластические операции «самой большой глупостью». Ее слова приводит «Пятый канал».

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Негативное отношение к хирургическим изменениям тела артистка объяснила вмешательством в свою природ». Волочкова также выразила уверенность, что после подобных процедур организм начинает «очень сильно мстить».

47-летняя знаменитость заявила, что никогда не прибегала к услугам такого рода. Она отметила, что ей досталась «генетическая молодость» от матери и бабушки. Волочкова добавила, что поддерживает свою красоту и стройную фигуру при помощи спорта и минимального количества питания.

«Много физической нагрузки, спортивные массажи, русская баня, ледяная вода, ледяная купель — это для меня гораздо круче похода к любому косметологу», — резюмировала экс-прима Большого театра.