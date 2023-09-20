На Oxxxymiron* составили протокол о нарушении закона об иноагентах

Ранее Федоров был уже дважды - в мае и августе - оштрафован Куйбышевским судом Санкт-Петербурга за отсутствие маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП) в своих публикациях в интернете. В январе Октябрьский суд города оштрафовал рэпера на 70 тыс. рублей за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России в песне "Ойда" (позднее была запрещена к распространению в стране), а в декабре 2022 года Ленинский суд Петербурга наложил на него штраф в 45 тыс. рублей по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.