Кейт Миддлтон появилась на публике в костюме как у принцессы Дианы

41-летняя принцесса Уэльская появилась в благотворительной организации Streets of Growth в восточном Лондоне.

Она выбрала для выхода белый топ и костюм Roland Mouret, стоимость которого составляет 750 фунтов стерлингов (90 тысяч рублей).

Его она сочетает с блейзером и расклешёнными брюками. Образ Кейт Миддлтон дополнила остроносыми лодочками на шпильке.

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Макияж у принцессы Уэльской был сдержанный, а волосы уложены вьющимися локонами.

Пользователи сети заметили, что образ Миддлтон очень похож на наряд покойной принцессы Дианы. Она появлялась в похожем костюме в июне 1997 года в Нью-Йорке.

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