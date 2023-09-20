У женщины начались роды на концерте 50 Cent

Посетительница концерта 50 Cent родила дочь во время выступления рэпера. Об этом сообщает Page Six.

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Женщина была в толпе других фанатов, когда у нее начались роды. Зрители позвали на помощь персонал концертного зала и медиков, которые пришли к выводу, что ехать в больницу слишком поздно. В итоге, сотрудники создали вокруг женщины «человеческий занавес» и приняли у нее роды.

«Девочка родилась на месте, после чего мать и ребенок были доставлены в больницу. По последним данным, все в порядке», — рассказал инсайдер изданию.

В начале сентября похожий случай произошел на концерте Бейонсе в Калифорнии. Сара Фрэнсис Джонс пришла на концерт певицы вместе со своим мужем. Выступление проходило на стадионе, а когда программа была в самом разгаре, женщина почувствовала, что начала рожать.

«Обычно мне нравится танцевать на концертах, но в этот раз мне нужно было присесть», — рассказала Сара.

Американка вместе с мужем экстренно покинули стадион и отправились в ближайшую больницу, где у Сары приняли роды.

«Когда мы добрались до машины на стоянке, все было в полном разгаре», — поделилась женщина.

Сара также сообщила, что родила дочь, которую назвала Нола.

«Если бы мы это не задокументировали, не думаю, что кто-нибудь поверил бы в это [в схватки на концерте]», — подытожила Джонс.