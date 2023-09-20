Организаторы ответили Шнурову после обвинений в срыве концерта

"Группа была уведомлена о высоком риске отмены концерта и информирована о ходе переговоров в связи с данной ситуацией в течение всего срока подготовки к мероприятию, поэтому заявление артиста о внезапной отмене концерта, как это указывается Сергеем Шнуровым в своем сообщении, является несправедливым и недостоверным", - уточняет организатор ООО "АРТЛАЙФ".