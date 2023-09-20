Организаторы ответили Шнурову после обвинений в срыве концерта
Организатор концерта группы "Ленинград" избегает обнародования причины отмены шоу в "Лужниках". В компании также заявили, что участникам группы полностью выплачен гонорар.
"Информация относительно причин отмены не является обязательной и должной к распространению, известна артисту и не имеет отношения к возврату билетов зрителям", - передаёт заявление организатора РИА Новости.
Концерт отменили за три дня до шоу - 13 сентября. Деньги за купленные билеты можно получить до конца ноября.
"Группа была уведомлена о высоком риске отмены концерта и информирована о ходе переговоров в связи с данной ситуацией в течение всего срока подготовки к мероприятию, поэтому заявление артиста о внезапной отмене концерта, как это указывается Сергеем Шнуровым в своем сообщении, является несправедливым и недостоверным", - уточняет организатор ООО "АРТЛАЙФ".
Сергей Шнуров обвинил в произошедшем организатора и извинился перед зрителями за срыв их планов.