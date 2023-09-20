Харатьян объяснил, почему в свое время не «откосил» от армии

«Мне было 24 года, уже был ребенок, я был известным артистом, мои фотографии печатали на обложках журналов — и ничего, пошел служить в армию. Потому что совесть не позволила откосить. Да, знал, что есть статья, по которой можно было откосить, надо было прикидываться, что я писаюсь по ночам, или лечь в психушку. Но я не был готов к этому», — подчеркнул Харатьян.