Милохина намерены поставить на воинский учет в Москве
Блогера Даню Милохина намерены поставить на воинский учет в Москве — по месту его регистрации, в розыск его не объявляли. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Собеседник агентства также отмечал, что блогер имеет регистрацию в Москве, но не встал там на воинский учет.
При этом согласно данным базы МВД России, которые приводит ТАСС, Милохин в базе федерального розыска не числится.
Источник SHOT в военном комиссариате Краснодарского края подтвердил, что блогера не объявляли в розыск. Однако, по его словам, в связи с приближением осеннего призыва в регионе началась проверка всех граждан призывного возраста, в том числе проживающих в других местах или покинувших его. Собеседник канала отметил, что военкомат Краснодарского края, где Милохин стоит на учете с 2018 года, регулярно посылал запросы по нему во все регионы России, в которых он жил с момент отъезда из региона. Теперь же задачу поставить тиктокера на воинский учет по месту регистрации полностью передали подмосковному профильному ведомству, заключил он.
Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина выступила с просьбой к Минобороны призвать Милохина в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. На фоне слухов об этом блогер улетел в Дубай, не пробыв в РФ и недели после года отсутствия.