Блогера Даню Милохина намерены поставить на воинский учет в Москве — по месту его регистрации, в розыск его не объявляли. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Собеседник агентства также отмечал, что блогер имеет регистрацию в Москве, но не встал там на воинский учет.

При этом согласно данным базы МВД России, которые приводит ТАСС, Милохин в базе федерального розыска не числится.

Источник SHOT в военном комиссариате Краснодарского края подтвердил, что блогера не объявляли в розыск. Однако, по его словам, в связи с приближением осеннего призыва в регионе началась проверка всех граждан призывного возраста, в том числе проживающих в других местах или покинувших его. Собеседник канала отметил, что военкомат Краснодарского края, где Милохин стоит на учете с 2018 года, регулярно посылал запросы по нему во все регионы России, в которых он жил с момент отъезда из региона. Теперь же задачу поставить тиктокера на воинский учет по месту регистрации полностью передали подмосковному профильному ведомству, заключил он.