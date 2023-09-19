Наследник Зайцева заявил, что его попытались убить из-за имущества
Бодибилдер Эдуард Кривенко, ставший наследником модельера Вячеслава Зайцева, заявил о том, что его попытались отравить из-за имущества кутюрье. Об этом он рассказал в эфире программы «Малахов» на телеканале Россия 1.
«После тренировки почувствовал себя плохо: озноб, тошнота, колики в животе. Подумал, съел что-то не то. Но потом догадался, что мне подсыпали что-то. Если умру, похороните меня рядом с моим другом Вячеславом Зайцевым. А затем вместе перезахороните», – рассказал он.
При этом никаких доказательств того, что причиной болезни стал чей-то злой умысел, Кривенко пока не предоставил.
«Сдаваться не намерен, выкарабкаюсь – дойду до конца. На сто процентов чувствую, что это агрессия со стороны недоброжелателей. Была интоксикация всего организма», – добавил он.
Помимо этого Кривенко подчеркнул, что не собирается присваивать имущество Зайцева, но хочет продолжить дело знаменитого модельера.
«Я не хочу присваивать наследство, я хочу, чтобы бренд Вячеслава Михайловича существовал дальше. Даже фабрику, которой он жил, уничтожили», – добавил он.
Напомним, что Вячеслав Зайцев умер 30 апреля. Ему было 85 лет.