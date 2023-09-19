Наследник Зайцева заявил, что его попытались убить из-за имущества

«После тренировки почувствовал себя плохо: озноб, тошнота, колики в животе. Подумал, съел что-то не то. Но потом догадался, что мне подсыпали что-то. Если умру, похороните меня рядом с моим другом Вячеславом Зайцевым. А затем вместе перезахороните», – рассказал он.