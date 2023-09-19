В сети обругали выход Ирины Шейк на подиум с синяком под глазом

Российская манекенщица Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Mowalola на Неделе моды в Лондоне и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Известно, что 37-летняя знаменитость примерила облегающее атласное платье. Визажисты сделали ей макияж с синяком под глазом. Кроме того, Шейк надела для показала оверсайз-кофту с изображением хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура, который в 1995 году был обвинен в сексуальном насилии.

Подписчики обругали выход модели на подиум в комментариях под публикацией. «С каких пор домашнее насилие стало модным?», «Поощрять физическое насилие — это так низко», «Это романтизация или поддержка пострадавших от домашнего насилия? Непонятно», «Объясните, в чем идея такого макияжа? Очень интересно понять философию дизайнера», «Что-то выглядит это все сомнительно», — высказывались они.