Билан раскритиковал дочь Трофима на шоу "Голос. Уже не дети"
15-летняя Елизавета Трофимова, дочь известного певца Сергея Трофимова, стала объектом критики Димы Билана на шоу "Голос. Уже не дети". Во время слепых прослушиваний артист обвинил девушку в отсутствии индивидуальности.
Елизавета Трофимова уже участвовала в шоу "Голос. Дети" в 2021 году, тогда она вышла в финал. И сейчас девушка вновь решила прийти на телепроект.
Юная артистка пришла на проект с песней Леона Рассела A Song for You. К Елизавете во время исполнения повернулись сразу двое наставников - Полина Гагарина и Егор Крид. Последний, к слову, был наставником девушки в 2021 году.
Гагарина и Крид похвалили Елизавету, но неожиданно подключился Дима Билан.
"Почему вы все стараетесь сделать свои голоса похожими друг на друга? Есть какой-то эталон красоты? У вас же есть самобытность, есть какой-то стиль", - возмутился певец.
Он отметил, что когда был проект "Голос. Дети" у всех участников прослеживалась какая-то индивидуальность, а затем посетовал, что сейчас ее нет.
"Надо как-то отличаться! Хочется же!" - продолжил Билан свою тираду, а напоследок попросил Елизавету передать привет отцу.
Сама девушка восприняла критику со смущенной улыбкой. В шоу она будет участвовать в команде Егора Крида. Полина Гагарина спокойно выслушала отказ девушки. К слову, в прошлом году в команду Гагариной участники тоже не очень-то и рвались, это вызывало у певицы нескрываемое раздражение.
Но в этот раз певица держит себя в руках. Пассаж Димы Билана в адрес Елизаветы Трофимовой на шоу назвали "криком души". Сам певец затем извинился, сказал, что не хочет никого ломать и обижать.
Напомним, в шоу "Голос. Уже не дети" принимают участие юные исполнители, которые ранее участвовали в шоу "Голос". Сейчас идет этап слепых прослушиваний. Наставники узнают многих юных исполнителей, которые когда-то были в их командах, но поблажек не делают.
Например, в одном из первых выпусков программы шоу покинул Рутгер Гарехт из Оренбурга. В 2018 году юноша стал победителем сезона, однако в этот раз не прошел даже этап слепых прослушиваний, более того, молодого человека не узнала даже Пелагея, которая была его наставницей.