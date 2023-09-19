Билан раскритиковал дочь Трофима на шоу "Голос. Уже не дети"

15-летняя Елизавета Трофимова, дочь известного певца Сергея Трофимова, стала объектом критики Димы Билана на шоу "Голос. Уже не дети". Во время слепых прослушиваний артист обвинил девушку в отсутствии индивидуальности.

Елизавета Трофимова уже участвовала в шоу "Голос. Дети" в 2021 году, тогда она вышла в финал. И сейчас девушка вновь решила прийти на телепроект.

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Юная артистка пришла на проект с песней Леона Рассела A Song for You. К Елизавете во время исполнения повернулись сразу двое наставников - Полина Гагарина и Егор Крид. Последний, к слову, был наставником девушки в 2021 году.

Гагарина и Крид похвалили Елизавету, но неожиданно подключился Дима Билан.

"Почему вы все стараетесь сделать свои голоса похожими друг на друга? Есть какой-то эталон красоты? У вас же есть самобытность, есть какой-то стиль", - возмутился певец.

Он отметил, что когда был проект "Голос. Дети" у всех участников прослеживалась какая-то индивидуальность, а затем посетовал, что сейчас ее нет.

"Надо как-то отличаться! Хочется же!" - продолжил Билан свою тираду, а напоследок попросил Елизавету передать привет отцу.

Сама девушка восприняла критику со смущенной улыбкой. В шоу она будет участвовать в команде Егора Крида. Полина Гагарина спокойно выслушала отказ девушки. К слову, в прошлом году в команду Гагариной участники тоже не очень-то и рвались, это вызывало у певицы нескрываемое раздражение.

Но в этот раз певица держит себя в руках. Пассаж Димы Билана в адрес Елизаветы Трофимовой на шоу назвали "криком души". Сам певец затем извинился, сказал, что не хочет никого ломать и обижать.

Напомним, в шоу "Голос. Уже не дети" принимают участие юные исполнители, которые ранее участвовали в шоу "Голос". Сейчас идет этап слепых прослушиваний. Наставники узнают многих юных исполнителей, которые когда-то были в их командах, но поблажек не делают.