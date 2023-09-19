На Любовь Успенскую подали в суд

Суды города Москвы зарегистрировали иски хирурга Тимура Хайдарова против певицы Любови Успенской и ее дочери Татьяне Плаксиной. Об этом сообщает kp.ru.

Звездный хирург в исковом заявлении отмечает, что российская исполнительница распространяла недостоверные сведения о нем, которые порочат честь и достоинство врача.

Она также допускала оскорбления в его адрес, назвав Хайдарова «мясником» в эфире программы «Вести. Дежурная часть». Похожим словом определила хирурга дочь Успенской Татьяна Плаксина в интервью нескольким интернет-ресурсам.

Тимур Хайдаров требует от суда, чтобы тот признал сведения ответчиц недостоверными, обязал публично опровергнуть их слова и выплатить моральную компенсацию.

Хирург также подал в суд на Александру Рашель, которая обращалась к первому зампреду председателя Комитета по культуре Елене Драпеко с просьбой проверить деятельность Хайдарова и на бывшего пациента Александра Вдовина. Последнего обвиняют в угрозах семье хирурга.