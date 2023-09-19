Игорь Николаев перенес операцию на сердце

Напомним, что 15 сентября Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем. Тогда врачи также оценивали состояние композитора как тяжелое. По их словам, его сердце то замедлялось, то ускоряло свой ритм. Впоследствии ему провели операцию.

Проблемы со здоровьем у певца возникли еще в начале 2023 года. Тогда СМИ сообщали, что его госпитализировали с подозрением на инфаркт. Врачи провели операцию и установили два стента. После медики стабилизировали его состояние и выписали из медицинского учреждения. Сам Николаев после выписки заявлял, что чувствует себя хорошо, а информация о его критическом состоянии была несколько преувеличена.