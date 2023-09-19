Организаторы раскрыли причину отмены концерта «Ленинграда» в «Лужниках»

«Ни Кремль, ни Госдума к этому отношения не имеют, – убежден политолог. – Самая страшная цензура – это самоцензура, такие решения, как правило, принимаются на уровне местных органов власти, все хотят угадать тренд и перестраховаться, чтобы угодить. Я уверен, что и Собянин к этому никакого отношения не имеет, но есть люди, которые решили перестраховаться».