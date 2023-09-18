Тиктокер Даня Милохин рассказал, зачем приезжал в Россию, и почему пробыл на родине всего несколько дней.

Блогер сообщил, что приезжал в Москву по делам. Оказалось, что он снимался в ролике для раскрутки нового приложения знакомств. Для этих целей даже сходил на свидание с девушкой.

По словам тиктокера, он также повидался с друзьями, и уточнил информацию по поводу возможной работы.

До этого СМИ сообщали расценки на выступления Милохина в качестве певца. За час работы артист просил 1-1,2 млн рублей.

Подписчики поинтересовались, когда тиктокер еще наведается в Россию. Тот заявил, что в ближайших планах поездки на родину у него нет, так как ему очень страшно.