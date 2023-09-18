Контролирующие органы завершили проверку в отношении Ани Лорак

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что контролирующие органы завершили проверку в отношении певицы Ани Лорак. Об этом Бородин написал в своём Telegram-канале.

По его словам, проверка не выявила причин для отмены концертов Ани Лорак, либо для заведения на певицу уголовного дела.

«Друзья, сообщаю, что закончилась проверка в отношении Ани Лорак. К ней вопросов нет со стороны контролирующих органов. Это ответ на наше обращение», – написал он.

Бородин также добавил, что Лорак «чиста перед законом», поэтому СМИ больше не стоит «мучить её громкими заголовками».

«Она просто стала жертвой политического режима Украины, который специально создал ей образ якобы предательницы России, но по факту получается прошла проверка, к ней вопросов нет», – заявил он.

В связи с этим Бородин пообещал, что в дальнейшем ведомство будет внимательнее относиться к вбросам.