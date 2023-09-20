Виктория Бекхэм рассказала о первых встречах с мужем Дэвидом

Бывшая участница Spice Girls Виктория Бекхэм рассказала, как встречалась с будущим мужем Дэвидом на парковках, чтобы сохранить их отношения в тайне. Фрагменты из интервью певицы опубликовал Page Six.

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В трейлере к предстоящему документальному фильму Netflix «Бекхэм» Виктория Бекхэм призналась, что им с Дэвидом приходилось искать укромные места для встреч, чтобы не привлекать внимания общественности к своим отношениям.

«Мой менеджер постоянно говорил: «Постарайтесь держать это в тайне. Поэтому мы встречались на парковках, и это было не так уж плохо, как кажется», — поделилась Виктория Бекхэм.

На что ее супруг, футболист Дэвид Бекхэм ответил: «Было классно».

Виктория познакомилась с будущим мужем Дэвидом Бекхэмом в 1997 году на футбольном матче, на который ее позвала коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства Виктория и Дэвид объявили о своей помолвке, а 4 июля 1999 года поженились. У пары четверо детей: сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.

Недавно супруги приобрели дом за £6 миллионов и потратили еще несколько миллионов на его перестройку и ремонт. Сейчас на территории располагается футбольное поле, трибуна для зрителей, открытый бассейн, сауна, гараж и шатер в стиле сафари, покупка которого обошлась супругам в £50 тысяч.