"112": Игорю Николаеву провели срочную операцию на сердце
Певцу Игорю Николаеву провели коронарное шунтирование. Певец в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщает Telegram-канал "112".
К слову, накануне появились сообщения о том, что врачам удалось стабилизировать состояние артиста.
Игорь Николаев был госпитализирован 15 сентября из-за проблем с сердцем. Изначально артист находился в палате интенсивной терапии, затем его перевели в реанимацию. Выяснилось, что певец на ногах перенес инфаркт, а в начале года ему поставили два стента.
Ближайшие выступления Игоря Николаева отменены, друзья артиста и поклонники желают ему скорейшего выздоровления.