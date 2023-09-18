Врачам удалось стабилизировать состояние Игоря Николаева

Врачи стабилизировали состояние Игоря Николаева
Врачи смогли стабилизировать состояние певца Игоря Николаева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
На прошлой неделе 63-летнего Николаева экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Певца положили в палату интенсивной терапии, поскольку его состояние было тяжелым.
«Врачам удалось стабилизировать состояние Николаева. Говорить о полном восстановлении пока рано, но появились положительные прогнозы. Музыкант находится в сознании», — сообщил источник SHOT.
Напомним, что проблемы с сердцем у композитора возникли еще в начале года — о его госпитализации с подозрением на инфаркт СМИ сообщили 31 января. Тогда ему поставили два стента. После медики стабилизировали состояние музыканта и выписали из медучреждения.
В связи с госпитализацией концерты Николаева, запланированные на сентябрь, переносят или отменяют. В частности, выступление в Ростове-на-Дону сдвинули с 19 сентября на 19 февраля.