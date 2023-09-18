Врачам удалось стабилизировать состояние Игоря Николаева

На прошлой неделе 63-летнего Николаева экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Певца положили в палату интенсивной терапии, поскольку его состояние было тяжелым.

«Врачам удалось стабилизировать состояние Николаева. Говорить о полном восстановлении пока рано, но появились положительные прогнозы. Музыкант находится в сознании», — сообщил источник SHOT.

Напомним, что проблемы с сердцем у композитора возникли еще в начале года — о его госпитализации с подозрением на инфаркт СМИ сообщили 31 января. Тогда ему поставили два стента. После медики стабилизировали состояние музыканта и выписали из медучреждения.