Михаил Шуфутинский хочет записать дуэт с Mia Boyka

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG, что ему нравится певица Мария Бойко, которая известна под псевдонимом Mia Boyka.

Шуфутинский заявил, что они с молодой исполнительницей очень дружны. Более того, музыкант «с удовольствием» бы записал дуэт с коллегой. Артист также не против спеть с Филиппом Киркоровым, однако пошутил, что ему «голоса не хватит».

Шуфутинский уже сотрудничал с молодыми музыкантами. В 2022 году артист вместе с Егором Кридом выпустил обновленную версию песни «Третье сентября». Шуфутинский назвал коллегу симпатичным парнем с прогрессивными взглядами. Более того, он считает рэпера талантливым.

В 2023 году хиту Шуфутинского «Третье сентября» исполнилось 30 лет. Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.