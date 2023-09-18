Диана Гурцкая не сдержала слез в эфире программы после выступления девочки

Диана Гурцкая приняла участие в съемках передачи «Ты супер!» на телеканале НТВ и не смогла сдержать слез. Об этом стало известно в понедельник, 18 сентября.

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Во время съемок передачи выступала незрячая 13-летняя девочка, выпускница фестиваля «Белая трость», который курирует Гурцкая. Подросток с детства мечтала стать певицей, и после выступления рассказала жюри и зрителям, что ее недуг повлиял на семью. Выяснилось, что отец ушел от матери именно из-за того, что ребенок родился с проблемами со зрением.

— Мама воспитывает меня одна. Не знала, из-за чего он ушел, всегда думала об этом, гадала. Перед проектом узнала, что он ушел из-за того, что я не вижу. Это ужасно! Но я могу видеть силуэты, цвета. Может, если он узнает об этом, то изменит свое мнение. Конечно, приятнее жить в полной семье, — сообщила участница.

Находившаяся в жюри Гурцкая не смогла сдержать слез.

Участие в программе стало вторым появлением певицы на публике после трагической смерти Петра Кучеренко. Мужчина скончался 20 мая во время возвращения из рабочей командировки на Кубу.

Политик возвращался с российской делегацией из командировки. На борту самолета ему стало плохо. Лайнер приземлился в Минеральных Водах, но спасти Кучеренко врачам не удалось. Его супруга, Диана Гурцкая, в течение 40 дней была на кладбище, где похоронен ее муж. Об этом сообщил брат артистки, продюсер Роберт Гурцкая.