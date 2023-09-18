Паша Техник показал, как живет в рехабе

Рэпер и музыкальный продюсер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) опубликовал фото из рехаба. Кадром он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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По фотографии можно оценить, как живет Техник в реабилитационном центре — у него есть как минимум один сосед, позирующий с ним на двухэтажной койке.

На кадре Техник отметил московскую наркологическую клинику, которая не только вовлекает пациентов в реабилитационные работы, но и снимает о них откровенные фильмы для YouTube.

Впервые рэпера госпитализировали 6 ноября 2022 года после того, как он дважды потерял сознание на улице. При этом еще 7 октября рэпер впал в кому после вечеринки, на которой, по словам его жены, употребляли наркотики. Через день музыкант вышел из комы.

17 июня Техник опубликовал снимок с сертификатом о прохождении курса реабилитации от наркотической зависимости.

Стоимость лечения, как сообщал Mash, обошлась рэперу и его команде примерно в 2 млн руб. Говорилось, что Техник останется в рехабе как минимум до сентября, однако музыкант вышел раньше.