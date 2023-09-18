Борис Гребенщиков* рассказал о причинах отказа от выступлений на Украине

Признанный Минюстом иноагентом музыкант Борис Гребенщиков* заявил, что получает много писем с угрозами с Украины. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

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«Половина украинцев думают: «О, хороший русский — это мертвый русский». Я получаю много подобных писем», - пояснил певец, отметив, что опасается возвращаться и в Россию.

При этом, по словам Гребенщикова*, на данный момент «страна, в которой он родился, и страна, которую он любит, находятся в очень печальном, трагическом положении».

Ранее музыкант заявлял, что в последний раз был в России 23 февраля 2022 года. В этот день состоялось его выступление в Санкт-Петербурге. После этого большой гастрольный тур по России в честь 50-летия «Аквариума», запланированный на 2022 год, был отменен. Гребенщиков* уехал в Лондон.

Позднее Тверской суд оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.