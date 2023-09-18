«Был любимый миллионами артист»: Бледанс рассказала об отношении к Зеленскому
Телеведущая Эвелина Бледанс раскритиковала деятельность президента Украины Владимира Зеленского, с которым была знакома еще до его политической карьеры. По мнению актрисы, украинский политик не осознает, что делает.
Со слов знаменитости, она желает вернуться в прошлое и попросить Зеленского не совершать ошибок, которые он делает сейчас.
— Я бы с радостью перемотала пленку назад, вернула бы Зеленского на исходную позицию, когда он был просто любимый миллионами артист, — рассказала Бледанс.
Звезда уверена, что нынешний президент Украины хотел бы и сам вернуться в прошлое, когда собирал большие залы, аплодирующие каждому его изречению. Знаменитость также подчеркнула, что когда он был актером, поклонников у него было значительно больше.
Однако Бледанс осознает, что прошлое нельзя вернуть. Именно поэтому ей больно видеть то, что происходит в мире.
— Ну просто такую эмоциональную нагрузку человеку сложно выдержать. В его жизни теперь огромное количество негатива. Это надо иметь мощную защиту энергетическую, которой у него нет, — цитирует актрису StarHit.
В апреле эстрадный российский певец Филипп Киркоров рассказал, как общался с действующим украинским лидером Владимиром Зеленским в прошлом. По словам исполнителя, тот даже проживал в его квартире во время работы в Москве.
С будущим политиком Киркоров познакомился в начале нулевых во время работы в Киеве. Затем между ними завязалась дружба. Позже поп-король и Зеленский вместе вели два сезона телешоу «Фактор А».