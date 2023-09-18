Бледанс рассказала об отношении к Зеленскому

Телеведущая Эвелина Бледанс раскритиковала деятельность президента Украины Владимира Зеленского, с которым была знакома еще до его политической карьеры. По мнению актрисы, украинский политик не осознает, что делает.

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Со слов знаменитости, она желает вернуться в прошлое и попросить Зеленского не совершать ошибок, которые он делает сейчас.

— Я бы с радостью перемотала пленку назад, вернула бы Зеленского на исходную позицию, когда он был просто любимый миллионами артист, — рассказала Бледанс.

Звезда уверена, что нынешний президент Украины хотел бы и сам вернуться в прошлое, когда собирал большие залы, аплодирующие каждому его изречению. Знаменитость также подчеркнула, что когда он был актером, поклонников у него было значительно больше.

Однако Бледанс осознает, что прошлое нельзя вернуть. Именно поэтому ей больно видеть то, что происходит в мире.

— Ну просто такую эмоциональную нагрузку человеку сложно выдержать. В его жизни теперь огромное количество негатива. Это надо иметь мощную защиту энергетическую, которой у него нет, — цитирует актрису StarHit.

В апреле эстрадный российский певец Филипп Киркоров рассказал, как общался с действующим украинским лидером Владимиром Зеленским в прошлом. По словам исполнителя, тот даже проживал в его квартире во время работы в Москве.