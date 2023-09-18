Гороскоп на 19 сентября 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Сегодня появится шанс изменить свою жизнь к лучшему. Не отказывайтесь от предложений, которые вам сегодня поступят. Вы почувствуете прилив сил, заряд бодрости, и проблемы отодвинутся на второй план. Вечер посвятите развлекательным мероприятиям, вам этого давно не хватало. Такая небольшая перезагрузка поможет приступить с новыми силами к делам уже на следующий день. ТЕЛЬЦЫ Будет присутствовать излишняя раздражительность, причем это чувство не будет покидать вас весь день. Сложно справиться с этим чувством, но вам все-таки придется это сделать. Вечер щедр на сюрпризы и подарки. Кульминацией вечера станет визит гостей, которых вы вообще не ждали. Не забывайте о качественном сне, поэтому стоит следить за временем, не засиживаться с гостями. БЛИЗНЕЦЫ Хорошим день назвать сложно, но и плохим он тоже не будет. В любом случае будут присутствовать как положительные моменты, так и отрицательные. К любым возникшим сложностям нужно относиться с оптимизмом, так как все испытания даются нам не зря и их нужно просто пережить. Любую ситуацию принимайте такой, какая она есть, главное - не пытайтесь ничего изменить. РАКИ В трудовом коллективе может возникнуть некоторая напряженность и избавиться от нее будет невероятно трудно. Не берите на себя сложных обязательств сегодня , выполняйте только за несложные задания. Постарайтесь также завершить текущие задания, так как "хвостов" за вами соберется немало. В остальном день пройдет неплохо, и к вечеру вас могут ждать маленькие радости дома. ЛЬВЫ Уделите время себе. Займитесь внешним видом, смените гардероб. Работать сегодня не нужно, ведь все равно из этого ничего хорошего не выйдет, а вот заниматься собственным преображением можно и даже нужно. В некоторых ситуациях вас могут критиковать, но происходить это будет, скорее, от зависти, поэтому старайтесь никак не реагировать на такие замечания. ДЕВЫ Какие бы трудности сегодня ни ждали, вам все по силам. Придется решать сразу много вопросов, причем половину из них вам "подарят" окружающие. Это вопросы преодолимые, и заострять на них внимание не нужно. Внутреннее спокойствие поможет вам настроиться на позитивный лад, завершить успешно все начатые дела и смело приступить к новым задачам. ВЕСЫ В начале дня вас вряд ли посетят хорошие мысли, поэтому отбросьте их прочь, и отдохните. Новые дела начинать сегодня не стоит, лучше займитесь завершением давно начатых. Также появится возможность куда-то выбраться, вам следует воспользоваться прекрасной возможностью отдохнуть, набраться сил, приятное общение очень поднимет настроение. СКОРПИОНЫ Внимательно прислушивайтесь к своему состоянию с самого утра. Если чувствуете, что все хорошо, приступайте к работе. Если же вас тревожит недомогание, пусть и легкое, отдохните. Присутствует риск заразиться вирусным заболеванием, поэтому откажитесь от посещения общественных и многолюдных мест, а лучше вовсе сведите к минимуму общение с окружающими. СТРЕЛЬЦЫ Хлопот и забот у вас много, но, к сожалению, все вы все равно многое сделать не успеете. Не забудьте уделить сегодня время отдыху и саморазвитию. В целом день пройдет неплохо. Из-за избытка дел вы будете постоянно куда-то спешить, и это будет вас беспокоить. Постарайтесь делать все медленно, доделывайте начатое дело до конца, пусть и не так быстро, как вам этого хотелось бы. КОЗЕРОГИ Вам будет трудно настроить себя на позитивный лад и даже не пытайтесь этого делать. Проведите день в спокойной обстановке, подумайте над тем, что вас беспокоит в последнее время. Плодотворно пройдет время за обучением. По работе вам могут поступать деловые предложения, связанные со сменой работы. Хорошо над ними подумайте и не спешите отказываться. ВОДОЛЕИ Сегодня будет много работы, и не очень приятной. Если справитесь со всеми поставленными задачами - вас ждет похвала со стороны руководства и, возможно, даже премия. Избегайте общения с людьми, которые вам неприятны. Вторую часть дня лучше провести на свежем воздухе - прогулка освежит мысли и подарит новые идеи, которых вам сейчас очень не хватает. РЫБЫ С утра могут беспокоить легкие боли в желудке. Сильно переживать из-за этого не нужно, попробуйте просто принять обезболивающие препараты. Неожиданные встречи очень вас обрадуют, повода для грусти практически не останется. Все возникающие сегодня разногласия с коллегами, родными, знакомыми пытайтесь решить мирным путем. Проявите свое милосердие - и избежите серьезного конфликта.