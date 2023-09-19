СМИ: Пугачева и Галкин сэкономили на праздновании 10-летия близнецов

Дети артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина отпраздновали свое первое десятилетие: Гарри и Лизе исполнилось 10 лет. Обычно супруги устраивали роскошные праздники в своем замке под Москвой, куда съезжались множество гостей - родственники, друзья и знакомые. Однако после переезда из России в прошлом году, Галкин и Пугачева отмечают день рождения своих близнецов впервые за границей.

По мнению авторов КП, родители решили сэкономить и не устраивать грандиозное торжество по этому случаю. Галкин поделился в социальных сетях фотографиями семейного праздника. Была устроена небольшая вечеринка в узком кругу. На дворе своего дома в Герцлии установили мангал и приготовили сосиски и шашлыки из мяса и рыбы.

Гостей усадили на свежем воздухе за стол, накрытый клеенкой. В качестве десерта был подан праздничный торт со свечками. Мать именинников была в белом кружевном платье с открытыми плечами, а Лиза - в блестящем металлическом платье и ободке с бантиком. Галкин и его сын Гарри предпочли более практичную одежду, так как они отвечали за еду и занимались мангалом.

Галкин выразил свое одобрение: "Ну вот это я понимаю день рождения", пока Гарри раздувал угли. В это время Алла с дочкой накрывали стол. Семья не приглашала помощников по хозяйству: они сами приготовили и сервировали еду.