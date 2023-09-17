Рэпера арестовали, когда он написал песню про убийство

Кенджуан МакДэниел, рэпер из США, написал песню о том, как убил человека. Полиция Лас-Вегаса арестовали 25-летнего исполнителя за убийство мужчины, которое произошло два года назад. Им помог видеоклип рэпера - в нем он раскрыл детали преступления. От этом пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на The Washington Post.

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МакДэниел убил 32-летнего Рэндалла Уоллеса осенью 2021 года, расстреляв того из пистолета. По горячим следам раскрыть преступление не удалось. Позднее в Лос-Анджелесе было найдено оружие, а тут подоспел и клип, в котором МакДэниел в подробностях рассказал об убийстве.

Ранее сообщалось, что рэп-исполнитель Fetty Wap приговорен к шести годам тюремного заключения за распространение и хранение наркотических веществ.