Рэпера арестовали, когда он написал песню про убийство
Кенджуан МакДэниел, рэпер из США, написал песню о том, как убил человека. Полиция Лас-Вегаса арестовали 25-летнего исполнителя за убийство мужчины, которое произошло два года назад. Им помог видеоклип рэпера - в нем он раскрыл детали преступления. От этом пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на The Washington Post.
МакДэниел убил 32-летнего Рэндалла Уоллеса осенью 2021 года, расстреляв того из пистолета. По горячим следам раскрыть преступление не удалось. Позднее в Лос-Анджелесе было найдено оружие, а тут подоспел и клип, в котором МакДэниел в подробностях рассказал об убийстве.
Ранее сообщалось, что рэп-исполнитель Fetty Wap приговорен к шести годам тюремного заключения за распространение и хранение наркотических веществ.
31-летний артист извинился перед судьей в суде, сказав: «Моя эгоистичная гордость поставила меня сегодня в такое положение». Его адвокаты утверждали, что Fetty Wap занялся продажей наркотиков из-за финансовых трудностей, возникших в результате пандемии COVID-19.