Состояние отравившейся арбузом Волковой ухудшилось

Накануне Екатерина Волкова купила арбуз и дома поела сладкой ягоды. Через некоторое время у нее появились признаки сильного отравления.

В своем Телеграм-канале звезда написала, что не в состоянии выйти из дома и принесла извинения зрителям, которые ожидали увидеть ее на сцене в театральном спектакле «Два мужа по цене одного». На замену пришлось выйти другой актрисе

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«Я не то, что выйти, я не могу сейчас даже выползти на сцену», — объяснила Волкова.

Однако в этот же день у нее был еще и вечерний спектакль. И заменить Екатерину в нем было некому. Судя по всему, актриса каким-то образом все же смогла отыграть спектакль.

Но ее здоровью на пользу это не пошло. Утром пришлось вызывать скорую помощь, пишет dni.press.