Пересильд сообщила, что простудилась на съемках

Юлия Пересильд сильно простудилась на съемках в горах. Причем не только она одна. Об этом она рассказала подписчикам в соцсети.

«Никогда не думала, что могу так разболеться! Пережили экспедицию на Эльбрус. Спасала красота. Но в целом дождь, холод, подъемы в три часа ночи, дорога, ветер дали о себе знать», — написала актриса «Вызова», отметив, что вся съемочная группа «насквозь простужена».

Но, как пишет 5 Канал, работа есть работа и Юлия уже вышла на сцену в спектакле Театра Наций «ГРОЗАГРОЗА».

«Я уже в театре. Сегодня просто не смогла подняться и прийти на репетицию. Но вечером „ГРОЗАГРОЗА“ и радость встречи. Сегодня „пригрозим“», - пошутила звезда.