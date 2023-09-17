Шуфутинский назвал стимул, который помог ему похудеть

Михаил Шуфутинский признался, что сбросил почти 20 килограммов по просьбе молодой жены. Светлана Уразова смогла заставить шансонье заняться собой, похудеть и помолодеть. Певец перешел на раздельное питание и отказался от мучного, сладкого и жирного, - пишет 5 Канал.

Исполнитель хита «3 сентября» объяснил, что жена обозвала его толстым, старым, противным, добавив, что его «недостаточно ни в сексе, ни в чем». Суровая молодая супруга потребовала от Михаила изменить стиль жизни и начать наконец следить за собой. Это, по словам Шуфутинского, и явилось главным стимулом к похудению.

В 2019-м легендарный шансонье представил публике свою новую избранницу – третью, Светлану Уразову. Через год появились активные слухи, что Михаил Шуфутинский в третий раз официально женился, но артист быстро опроверг эту информацию.