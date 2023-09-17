Павел Воля посмеялся над Бузовой времен «Дома-2»

«Также хочется сказать этому проекту "спасибо" за то, что он подарил Ольгу Бузову . Не знаю, походящее ли слово "спасибо", но что-то надо говорить в этом случае», — отметил Павел.

Досталось и его бывшей участнице Ольге Бузовой. Юморист показал на большом экране фотографию певицы, которая в то время красила волосы в платиновый блонд, обильно пользовалась автозагаром и носила вещи розового цвета, - пишет thevoicemag.ru.

«Просто натерлась блином и приехала. Как будто Барби сварили в луковой шелухе. На самом деле преимущество «Дома 2» в том, что девочки приходили туда гадкими утятами, а теперь мы знаем этих прекрасных лебедей», — констатировал Воля.

Недавно в социальной сети VK состоялась премьера шоу «Ольга Вузова». Оно рассказывает о преимуществах технического образования в России и о тех возможностях, что открываются перед выпускниками технического профиля. Телеведущая и блогер Ольга Бузова путешествует с «инспекцией» по вузам России и доказывает, что технические профессии - востребованы и престижны.