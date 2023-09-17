Стало известно, кому достанется наследство Гришечкина
У Вячеслава Гришечкина остались квартира в Москве, в одном из спальных районов, машина и дача в Подмосковье. Все это имущество останется единственной дочери артиста Ольге.
Популярность к актеру пришла уже после 40 лет после того, как он сыграл в сериале «Солдаты». До этого ему доставались незначительные роли, так что, несмотря на известность, богатым человеком он все же не был. Тем более, что Гришечкин страдал от алкогольной зависимости. Сначала ему помогали жена и дочь, но пять лет назад супруги не стало. Актер жил один, - пишет teleprogramma.pro.
На состояние Гришечкина серьезно повлияла смерть его жены Анны от онкологии, которая стала настоящей трагедией для актера. По словам Гришечкина, он носил кольцо с вмонтированными в него бриллиантами супруги, и ничего не менял в ее комнате.