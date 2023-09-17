Стало известно, кому достанется наследство Гришечкина

Популярность к актеру пришла уже после 40 лет после того, как он сыграл в сериале «Солдаты». До этого ему доставались незначительные роли, так что, несмотря на известность, богатым человеком он все же не был. Тем более, что Гришечкин страдал от алкогольной зависимости. Сначала ему помогали жена и дочь, но пять лет назад супруги не стало. Актер жил один, - пишет teleprogramma.pro.