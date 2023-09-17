Бузова не смогла подняться на сцену во время концерта в Екатеринбурге
Ольга Бузова во время бесплатного концерта в Екатеринбурге решила выйти к зрителям. Спуститься со сцены звезда смогла легко, а вот вернуться самостоятельно у нее не получилось. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».
«Вот я дурочка! Слезла, а как обратно подняться, не подумала», — сказала Бузова.
Вернуться на сцену Ольге помог концертный директор.
Ольгу Бузову можно с уверенностью назвать настоящим человеком-оркестром. Пожалуй, знаменитость попробовала себя практически во всех областях. Звезда снимается в кино, поет на сцене, ведет передачи и даже пишет книги.
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