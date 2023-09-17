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Бузова не смогла подняться на сцену во время концерта в Екатеринбурге

Ольга Бузова во время бесплатного концерта в Екатеринбурге решила выйти к зрителям. Спуститься со сцены звезда смогла легко, а вот вернуться самостоятельно у нее не получилось. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

Бузова не смогла подняться на сцену во время концерта в Екатеринбурге
© РИА Новости

«Вот я дурочка! Слезла, а как обратно подняться, не подумала», — сказала Бузова.

Вернуться на сцену Ольге помог концертный директор.

Ольгу Бузову можно с уверенностью назвать настоящим человеком-оркестром. Пожалуй, знаменитость попробовала себя практически во всех областях. Звезда снимается в кино, поет на сцене, ведет передачи и даже пишет книги.

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