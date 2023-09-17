СМИ: состояние Николаева ухудшилось

Игорь Николаев несколько дней назад был экстренно госпитализирован из-а проблем с сердцем. Он помещен в реанимацию

Ранее певец перенес два инфаркта и, предположительно, сейчас он перенес очередной обширный инфаркт, - информирует НТВ. Пока состояние певца ухудшается и медики готовят его к операции на сердце.

В феврале 2023 года музыканту поставили два стента. Кардиологи рекомендовали артисту щадящий режим, но он вернулся к работе и, как пишут в социальных сетях и СМИ, вновь стал злоупотреблять алкоголем.