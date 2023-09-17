Боня продолжает эксперименты с внешностью
Совсем недавно Виктория Боня сделала пластическую операцию у известного хирурга в клинике в США, вернее, несколько операций, объединенных в одну. Период реабилитации еще не завершен – теледива не снимает черных очков, у нее остались отеки и не восстановилась чувствительность верхней губы.
Но Боня уверена в том, что конечный результат будет великолепен и продолжает улучшать свою внешность. Теперь она сделала пирсинг ушей, - рассказывает СтарХит.
«Я зашла в магазин на Rodeo Drive — та самая улица, где снимали сцену шоппинга в фильме «Красотка». Купила там серьги для того, чтобы проколоть хрящи в ухе. Там мне посоветовали лучшего мастера по пирсингу в Голливуде. Они были правы. Пирсинг он колол под рок-н-ролл. Очень быстро, четко. Вообще не больно. Я довольна.
Итог: восемь новых проколов на два уха! Я так давно хотела, но всегда ждала нужного мастера. Делать пирсинг хрящей — дело очень деликатное, чтобы все хорошо заживало, важно, чтобы мастер знал свое дело. Как вам?» - сообщила Боня в микроблоге.
Ранее Боня показала реакцию друзей на свое лицо после пластики. На размещенных кадрах 43-летняя звезда предстала спиной к камере, прикрыв руками лицо перед встречей с приятелями. Затем в опубликованном видео стоящие напротив Бони мужчина и женщина громко рассмеялись.