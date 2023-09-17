Боня продолжает эксперименты с внешностью

«Я зашла в магазин на Rodeo Drive — та самая улица, где снимали сцену шоппинга в фильме «Красотка». Купила там серьги для того, чтобы проколоть хрящи в ухе. Там мне посоветовали лучшего мастера по пирсингу в Голливуде. Они были правы. Пирсинг он колол под рок-н-ролл. Очень быстро, четко. Вообще не больно. Я довольна.