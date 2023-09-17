Яна Рудковская призвала фигуристку Валиеву похудеть

"Валиева будто не в лучшей форме? Мне кажется, Камиле просто надо похудеть. Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше. Очевидная прибавка в весе, знаю, что девочки не любят об этом говорить, сложно держать вес, но нужно. А суд – что ни желай от него, от нас ничего не зависит", - сказала Рудковская.