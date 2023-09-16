Шнурова обвинили во лжи и потребовали вернуть гонорар за отмененный концерт

Компания-организатор концерта группы «Ленинград» в «Лужниках» «Артлайф» обвинила солиста коллектива Сергея Шнурова в искажении информации о якобы внезапной отмене концерта в Москве 16 сентября.

По словам организаторов, они сделали все, что могли для того, чтобы концерт состоялся, однако выступление пришлось отменить по независящим от них причинам.

«Заявление артиста о ВНЕЗАПНОЙ отмене концерта, как это указывается Сергеем Шнуровым в своем сообщении, является несправедливым и недостоверным. Гонорар группе был выплачен в полном объёме, который должен быть возвращен в связи с отменой мероприятия», - сказали организаторы.