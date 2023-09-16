Юморист Морозов озвучил стоимость своего похудения
Александр Морозов, долгие годы страдавший от лишнего веса, некоторое время назад принял кардинальное решение – и сделал гастрошунтирование — уменьшение объема желудка. В итоге ему удалось расстаться с 80-ю килограммами.
Процедура эта не из дешевых. Гастрошунтирование обошлось Морозову в 300 тысяч рублей. Много денег комик потратил и на пластические операции по удалению лишней кожи. После стремительного похудения у Александра отвисла кожа на животе, груди, подбородке и руках. Всего для приведения тела в порядок потребовалось два с половиной года, - пишет СтарХит.
Юморист Александр Морозов ранее рассказывал, что в трудный период своей жизни сильно набрал вес и начал злоупотреблять алкоголем. Из-за этого Морозов стал страдать от проблем со здоровьем. Комик отметил, что после поддержки Петросяна начал следить за собой и бросил спиртное, а позже решился на операцию по ушиванию желудка.