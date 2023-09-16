Агутин и Варум вместе отправились на концерт на фоне слухов о разводе

Леонид Агутин и Мария (Анжелика) Варум в последнее время редко появляются вместе на публике. Это дало повод для слухов о том, что в звездной семье неблагополучно и едва ли не идет дело к разводу.

Также высказывались предположения о том, что пара перебралась в США и возвращаться не планирует. Об этом пишет Экспресс Газета.

Но все эти слухи оказались лишь домыслами недоброжелателей, а на деле Агутин и Варум отправились на концерт в Ростов-на-Дону. Накануне их видели в купе поезда вместе с организатором концерта Борисом Рубиновским.

«Поехали нашей дружной компанией в Ростов-на-Дону. По традиции накрыл стол с традиционной поездной едой: курочка, яйца, огурчики, помидоры, зелень! С Леней и Анжеликой всегда очень душевно и тепло!», - написал Рубиновский.