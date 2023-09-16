Подарок Шепелева привел Распутину в восторг

Маша Распутина была гостьей нового развлекательного проекта телеканала «Россия» «В кругу друзей», которое ведет Дмитрий Шепелев. Певица рассказала, что до сих пор тоскует об ушедшем из жизни домашнем любимце – йоркширском терьере Чапе, хотя собачка умерла два года назад.

По словам Распутиной, вся ее семья в Чапе души не чаяла. Баловали и не отказывали во вкусном кусочке. В результате песик страдал лишним весом, приходилось обращаться к ветеринарам и сажать Чапу на диету.

Звезда сообщила, что мечтала бы снова завести собаку, но никак не может решиться на такой ответственный шаг.

Но собачка у Маши Распутиной все же появилась. Прямо в эфире Шепелев преподнес певице белоснежного щенка мальтийской болонки. Исполнительница едва не разрыдалась от радости, - сообщает портал vokrug.tv.