Молодая жена Петросяна озадачила публику цитатой из Пелевина
Татьяна Брухунова в личном блоге привела в недоумение своих поклонников. Она опубликовала очень неоднозначную цитату из книги Виктора Пелевина «Бэтман Аполло». Возможно, супруга пожилого юмориста убеждена, что только умение пользоваться подпиткой негативом способствует продвижению по социальной лестнице. Об этом пишут 7days.ru.
«Знаешь, что делает тебя королевой? Исключительно объем говна, который ты можешь проглотить с царственной улыбкой. Нормальный человек сблюет и повесится, а ты улыбаешься и жрешь, улыбаешься и жрешь. И когда доедаешь до конца, все вокруг уже синие и мертвые. А ты — их королева», - процитировала она писателя.
Ранее молодая жена юмориста Евгения Петросяна подтвердила тот факт, что решила оставить девичью фамилию не только в социальных сетях, но и на бумаге. Татьяна Брухунова призналась, что не видит в этом шаге особого смысла.