Молодая жена Петросяна озадачила публику цитатой из Пелевина

«Знаешь, что делает тебя королевой? Исключительно объем говна, который ты можешь проглотить с царственной улыбкой. Нормальный человек сблюет и повесится, а ты улыбаешься и жрешь, улыбаешься и жрешь. И когда доедаешь до конца, все вокруг уже синие и мертвые. А ты — их королева», - процитировала она писателя.