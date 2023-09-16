«Безумство»: Немоляева высказалась о пластических операциях
Светлана Немоляева, 86-летняя звезда фильма «Служебный роман», убеждена, что повальное увлечение пластической хирургией – это безумство. Ведь получается так, что актриса в прямом смысле слова теряет свое лицо.
Немоляева объяснила, что не приемлет вмешательства пластических хирургов и с уважением и любовью относится к своим морщинам, - пишет Экспресс Газета.
«Когда начались эти безумства с губами, глазами, все кинулись что-то переделывать, убирать, добавлять, я прочла дивное высказывание Анни Жирардо: «Я люблю мои морщины, потому что они — отпечатки моей жизни, моих ролей», — сказала она.
Более того, артистка рассказала, что уже давно не изнуряет себя диетами.
«Нужно просто меньше есть. Я никогда не переедаю. Приучила себя к этому и, может быть, благодаря этому правилу, остаюсь в форме», - объяснила она.
Ранее актриса Светлана Немоляева в разговоре с «АиФ» призналась, что не может понять поведение актрисы Чулпан Хаматовой, которая «обливает грязью» Россию после эмиграции в Латвию.