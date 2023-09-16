Киркоров рассказал о конфликте с Успенской

— Она нецензурно выражалась по отношению ко мне, к Тимуру. А я ей помог в ряде вопросов — с телевизионными программами.



Ничего, кроме хамства и плевка в ответ, не получил. Не буду опускаться до разборок с Успенской, осуждать. У каждого свое мнение, — сказал он в шоу «Осторожно: Собчак».