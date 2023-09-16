«Не буду опускаться до разборок»: Киркоров рассказал о конфликте с Успенской
Певцы Филипп Киркоров и Любовь Успенская не раз ссорились, однако всегда приходили к компромиссу. Недавно артисты вновь поспорили из-за известного пластического хирурга Тимура Хайдарова.
Успенская несколько лет назад делала у врача пластическую операцию на груди и осталась крайне недовольна. Сейчас певица хочет засудить Хайдарова. В свою очередь Киркоров вполне доволен результатом пластики: ему «вылепили» торс, «кубики» и удалили лишний жир.
При этом певец не понимает позицию Успенской. Он также заявил о разочаровании в ней после ее нелестных высказываний в адрес хирурга.
— Она нецензурно выражалась по отношению ко мне, к Тимуру. А я ей помог в ряде вопросов — с телевизионными программами.
Ничего, кроме хамства и плевка в ответ, не получил. Не буду опускаться до разборок с Успенской, осуждать. У каждого свое мнение, — сказал он в шоу «Осторожно: Собчак».
В июле вокруг селебрити-врача Тимура Хайдарова разразился скандал. В некачественной работе хирурга обвинили певицы Любовь Успенская и Слава. Другие артисты, которые тоже были пациентами звездного медика, встали на его защиту. «Вечерняя Москва» узнала, являются ли негативные последствия вмешательств признаком непрофессионализма хирурга.