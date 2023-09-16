Музыкант Киселев назвал Газманова инвалидом-композитором

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев раскритиковал в беседе с изданием «СтарХит» творчество коллеги Олега Газманова.

Киселев назвал Газманова «инвалидом-композитором». По словам артиста, коллега предлагал написать ему песню, за которую он заплатит.

«Ну где уж я, простой-то «не музыкант», могу написать такую нетленку, как «Путана», одно из величайших произведений господина Газманова, прославляющее путан, в простонародье проституток», — заявил Киселев.

Это уже не первый конфликт между Газмановым и Киселевым. До этого лидер группы «Земляне» осудил певца и композитора Игоря Матвиенко за написание платных патриотических песен, после чего Газманов отказался считать Киселева музыкантом и напомнил, что тот владеет «Русским радио».

Также Газманов ответил на сравнения с Иосифом Кобзоном. Он отметил, что Кобзон не был автором песен, а также исполнял композиции, написанные Газмановым.