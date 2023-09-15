Тимур Родригез ответил на слова хейтеров о его разводе с женой

О том, что шоумен разводится с женой спустя 16 лет брака, стало известно в начале этой недели. Тимур Родригез посчитал нужным самому сообщить об этом поклонникам. Давать интервью и развернутые комментарии супруги не стали, но и делать вид, что новости о разводе не было, не получилось. Тимура засыпали негативными комментариями, и не обращать на них внимания он попросту не мог. А потому решил использовать высказывания хейтеров во благо — сделал шуточный рилс, в котором артистично зачитал наиболее приглянувшиеся.