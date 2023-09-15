Тимур Родригез ответил на слова хейтеров о его разводе с женой

Тимур Родригез ответил хейтерам, которые распускают слухи о его разводе с женой
О том, что шоумен разводится с женой спустя 16 лет брака, стало известно в начале этой недели. Тимур Родригез посчитал нужным самому сообщить об этом поклонникам. Давать интервью и развернутые комментарии супруги не стали, но и делать вид, что новости о разводе не было, не получилось. Тимура засыпали негативными комментариями, и не обращать на них внимания он попросту не мог. А потому решил использовать высказывания хейтеров во благо — сделал шуточный рилс, в котором артистично зачитал наиболее приглянувшиеся.
Тимуру приписали романы и с Юлией Паршутой, с которой он выступал в шоу «Дуэты», и с Региной Тодоренко, его соведущей по шоу «Маска», и с певицей Юлианной Карауловой. А еще подписчик, якобы встретивший артиста с женой в далеком 2008 году, уже тогда заподозрил между ними неладное. Есть среди комментариев правдивые или нет, остается только гадать. А Тимуру мы поставили заветный лайк: юмор и впрямь лучшее лекарство от грусти.