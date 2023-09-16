Футболиста Тома Брэди заметили на свиданиях с тремя девушками

Футболит Том Брэди ужинал с несколькими девушками во Флориде, Майами и Нью-Йорке. Об этом сообщает PageSix.

© Газета.Ru

Журналисты предполагают, что футболист состоит в отношениях с несколькими девушками, в том числе с Ириной Шейк. Они подчеркнули, что папарацци успели заснять спортсмена на свиданиях с тремя разными девушками в разных городах США. Однако ни Том Брэди, ни Ирина Шейк еще не комментировали новость.

О романе Ирины Шейк и Тома Брэди стало известно в июне после свадьбы миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик на острове Сардиния. С тех пор пара неоднократно попадала в объективы папарацци. По словам инсайдеров, Шейк и Брэди используют любой момент, чтобы встретиться хотя бы ненадолго.

«Они работают в соответствии со своими графиками и встречаются везде, где только можно. Ирина не возражает против поездок к нему. Она очень рада их отношениям», — рассказал источник журналу People.

В середине августа в СМИ появились слухи о воссоединении Ирины Шейк с актером Брэдли Купером. Бывшие влюбленные вместе провели отпуск в Италии. Позже People опроверг эту информацию.