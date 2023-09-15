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Источник в окружении Игоря Николаева: "С ним все нормально"

Знаменитый певец Игорь Николаев действительно находится в больнице - но не в реанимации, сообщил источник в окружении народного артиста РФ.

В окружении Игоря Николаева опровергли экстренную госпитализацию певца
© РИА Новости

"С ним все нормально, говорили вот только что. Он не в реанимации. Планово он в больнице", - приводит ТАСС слова источника.

Причин для беспокойства нет, подчеркнул он.

Ранее в Telegram-каналах появились утверждения, что Николаева госпитализировали в тяжёлом состоянии с обширным инфарктом.

Напомним, в январе Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем.