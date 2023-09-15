Российский певец и музыкант Игорь Николаев попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у музыканта выявили следы перенесённого обширного инфаркта. По имеющейся информации у Николаева нарушение работы сердца, результаты ЭКГ также выглядят неутешительно.

В данный момент врачи пытаются стабилизировать его состояние. Сам певец находится в сознании, но в его палату не пропускают даже близких родственников.