Опять двадцать пять: что известно о новом романе Ди Каприо

Впервые на подиум Виттория поднялась в 14-лет. С тех пор она снималась для неисчислимого множества мировых брендов и модных журналов. В 2020 году Черетти вышла замуж за американского диджея итальянского происхождения Маттео Миллери. В каких отношения состоят супруги сейчас доподлинно неизвестно. Судя по фотографиям в социальных сетях Черетти, она ведет довольно разгульную и ни в чем себе не отказывает. Главное, чтобы новый роман Ди Каприо не закончился для актера смертельной дуэлью.