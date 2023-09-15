Опять двадцать пять: что известно о новом романе Ди Каприо
Голливудского актера Леонардо Ди Каприо заметили с новой подругой на Ибице. Папарацци засняли пару во время поцелуя на вечеринке в ночном клубе.
Избранницу знаменитого ловеласа зовут Виттория Черетти. Девушке 25-лет и она профессиональная модель.
Впервые на подиум Виттория поднялась в 14-лет. С тех пор она снималась для неисчислимого множества мировых брендов и модных журналов. В 2020 году Черетти вышла замуж за американского диджея итальянского происхождения Маттео Миллери. В каких отношения состоят супруги сейчас доподлинно неизвестно. Судя по фотографиям в социальных сетях Черетти, она ведет довольно разгульную и ни в чем себе не отказывает. Главное, чтобы новый роман Ди Каприо не закончился для актера смертельной дуэлью.
Как выглядит Виттория Черетти – в галерее «Рамблера».