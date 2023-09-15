Шнуров прокомментировал отмену концерта «Ленинграда» в Лужниках

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров принес официальные извинения зрителям за отмену концерта в Лужниках 16 сентября, которую организатор «Артлайф» объяснил «независящими от него причинами». Соответствующее заявление появилось в аккаунте группы в соцсети «ВКонтакте».

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«Я, Сергей Шнуров и группировка «Ленинград», приносим вам, уважаемые зрители, искренние извинения за отмену концерта, проведение которого не смог обеспечить его организатор - ООО «Артлайф»», - говорится в заявлении.

Музыкант отметил, что пока не получил оригинал уведомления об отмене концерта и как всегда готов к выступлению, однако «судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться».

«Со своей стороны сообщаю, что мной будут предприняты все доступные меры, чтобы повлиять на организатора в целях осуществления им возврата денежных средств за проданные зрителям билеты», - заявил Шнуров.

Лидер группы «Ленинград» подчеркнул, что если «Артлайф» не вернет зрителям деньги «в разумный срок», а также для защиты репутации и «исключения повторения подобного», он намерен обратиться в суд. При этом он пообещал перечислить на депозитный счет суда «всю сумму вознаграждения группировки «Ленинград», включая и его личное».

«Если суд сочтет отмену концерта действительно вынужденной и произошедшей не по вине организатора концерта «Артлайф», я надеюсь, что заранее внесенные мной на депозитный счет суда денежные средства позволят компенсировать расходы тех, кто принимал участие в подготовке концерта и в первую очередь, конечно, расходы зрителей», — добавил Шнуров.