Джаред Лето рассказал о наркозависимости

«Я вырос в среде, где были наркотики. Я имею в виду, что я знал, что такое запах травки, еще будучи очень, очень маленьким ребенком», — поведал 51-летний артист, добавив, что в молодости настолько пристрастился к наркотикам, что начал заниматься их продажей.



«Меня всегда это интересовало. Меня всегда интересовали наркотики. Мне всегда был интересен опыт. Мне было интересно пойти на некоторый риск, да. Я думаю, что это, вероятно, характерно для людей, которые любят экспериментировать и исследовать», — признался Лето.